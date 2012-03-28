Афганистан: в здании минобороны в Кабуле обнаружены пояса смертников

В Кабуле арестованы по подозрению в подготовке теракта в здании министерства обороны страны более десяти афганских военнослужащих. Они были задержаны после обнаружения на территории ведомства десяти поясов смертников.

Заговор с целью совершения теракта в здании минобороны, а также в нескольких автобусах, которыми пользуются правительственные служащие, был предотвращен в минувший понедельник, со ссылкой на сегодняшний выпуск "Нью-Йорк таймс" сообщает ИТАР-ТАСС. Несмотря на то, что в самом ведомстве от комментариев отказались, сразу несколько представителей ИСАФ и афганских официальных лиц подтвердили информацию о предотвращении теракта.

Как сообщает американская газета, пояса смертников со специальными карманами для взрывчатки, были обнаружены в помещениях сотрудников охраны здания, расположенных недалеко от автомобильной стоянки.

"В здании минобороны находиться небезопасно. Заговорщики имели связи в министерстве, в противном случае они не смогли бы попасть на этот тщательно охраняемый объект", - заявил изданию один из офицеров-афганцев.

Во вторник доступ в министерство обороны Афганистана в Кабуле был практически полностью закрыт, а меры безопасности в дипломатическом районе столицы значительно усилены.

"АН" писали, что в понедельник 26 марта в Афганистане были застрелены трое военнослужащих ИСАФ - двое британцев и итальянец.

24 марта на юге Афганистана в провинции Кандагар в результате теракта погибли девять человек, в том числе, один военнослужащий ИСАФ.

Напомним, только с конца февраля, когда по стране прокатилась волна антинатовских выступлений после надругательства на базе Баграм американскими солдатами над Кораном, было отмечено четыре подобных инцидента. Их жертвами стали четверо американских военнослужащих, застреленных примкнувшими к демонстрантам афганскими солдатами. 13 февраля президент США Барак Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. Но это не остановило народные волнения, пиком которых стало убийство двух американстких советников в здании МВД Афганистана в Кабуле 25 февраля.

Ситуацию обострил также инцидент 11 марта с участием сержанта США Роберта Бейлса, который убил 17 мирных афганцев в Кандагаре.

Всего, по данным ИСАФ, с учетом сегодняшнего инцидента с начала года от рук представителей местных сил безопасности погибли 16 военнослужащих коалиции.