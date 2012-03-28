Гаванские водители вчера столкнулись с необычным для кубинской столицы явлением - с приездом Папы Римского Бенедикта XVI на дорогах образовались пробки. Движение по улицам, по которым следовал кортеж, было перекрыто.



В повседневной жизни кубинские шоферы с затруднениями в дорожном движении почти не сталкиваются. Даже в "часы пик" любой из гаванских светофоров можно проехать за один цикл.

Затруднения возникают лишь в дни массовых шествий и гуляний - например, 1 мая, когда в Гаване проходит традиционная демонстрация. Правда, и первомайские празднования, и другие подобные массовые акции проходят в выходные дни, когда трафик на столичных улицах и так не слишком активный.

Папа Римский прибыл в гаванский аэропорт имени Хосе Марти в полдень. Дорога, по которой следовал понтифик в свою временную столичную резиденцию, проходила через столичные муниципалитеты Бойерос, Марианао, Плайя и Ведадо, улицы которых днем полны и машинами, и пешеходами.

Движение по улицам, по которым следовал папский кортеж, было полностью перекрыто. Машины пустили в объезд - благо, "квадратная" система расположения столичных улиц легко позволяет это сделать.

Полиция и местные власти заранее предупредили об изменении в системе городского трафика - о возможных путях объезда сообщали и местные газеты, и телевидение, и радио.

Наверно поэтому не было слышно ни клаксонов недовольных водителей, и не произошло каких-либо значимых дорожных инцидентов. Все терпеливо ожидали своей очереди в "пробке", не пытаясь ее объехать по тротуару или встречной полосе.

Сегодня кубинских водителей ждет еще одно испытание - утром понтифик отслужит мессу на площади Революции имени Хосе Марти в самом центре города. Как следствие, центр и прилегающие улицы для транспорта будут перекрыты, сообщает РИА Новости.

Власти города разрешили некоторым категориям граждан посетить вместо работы мессу понтифика, и объявили о сокращенном рабочем дне на ряде предприятий, так что сегодня ситуация будет, возможно, не такой «пробковой».

Ожидается, что Бенедикт XVI в среду завершит визит на Кубу.



