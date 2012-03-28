В США СМИ прекратили на постоянной основе освещать предвыборную кампанию бывшего спикера палаты представителей Ньютона Гингрича - одного из кандидатов-республиканцев на предстоящих 6 ноября президентских выборах.

В ходе праймериз консерватор и популист Гингрич демонстрирует стабильно низкий результат - он третий по популярности из всех четырех кандидатов, передает "Эхо Москвы". И лишь с небольшим отрывом опережает конгрессмена с либертарианской программой Рона Пола, который признался, что участвует в выборах лишь для пропаганды своей либертарианской программы.

"АН" писали, что на нынешнем этапе фаворит гонки - бывший губернатор Массачусетса, политик умеренного толка Митт Ромни. Ему на пятки наступает молодой ультраконсерватор Рик Санторум, который не дает Ромни стать бесспорным лидером: в воскресенье он одержал убедительную победу в Луизиане. В других южных штатах США Санторум имеет все шансы значительно сократить отрыв от Ромни, если не обогнать его по количеству голосов делегатов.

Напомним, что для избрания единым кандидатом в президенты США от республиканской партии необходимо заручиться поддержкой 1,144 тысячи делегатов съезда.

По результатам уже проведенных праймериз, Ромни заручился поддержкой 582. Санторум, занимающий второе место среди участников гонки, сможет обеспечить себе на съезде голоса 249 делегатов, Гингрич - 137, Пол - 71.

Накал внутрипартийной гонки у республиканцев не снижается. Санторум ведет достаточно активную предвыборную кампанию, построенную на обвинении Ромни к причастности к классу миллионеров. Последний, впрочем, оправдывается тем, что он, в отличие от Санторума, имеет практический опыт управления и разбирается в экономике.

Республиканская партия, вероятно, до самого съезда в конце августа не определится с единым кандидатом.

Между тем, по данным разных опросов, рейтинг кандидата от демократической партии - действующего президента США Барака Обамы - растет, и за него готовы проголосовать 53% американцев, в то время как за Ромни - 43%.