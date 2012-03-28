Гватемала во тьме: вся страна неожиданно оказалась без электричества

В Гватемале - чрезвычайное происшествие вечером вторника. На всей территории центральноамериканского государства неожиданно отключилось электричество. Без света остались 14,3 миллиона жителей страны.

На 01:10 среды мск причины происшествия не установлены, со ссылкой на телеканал Univision передает РИА Новости. По данным национального института электричества, по неизвестным пока причинам вышли из строя две основных линии электропередачи, идущих с северной электростанции Чичой.

Ремонтные бригады уже ведут работы на линиях с целью установить причины отключения электричества. При этом сообщается, что в некоторых районах, в том числе в столице страны, энергоснабжение постепенно уже восстанавливается.