Катарский телеканал "Аль-Джазира" не покажет видеозапись убийств, которые совершил тулузский террорист Мохаммед Мера. "Согласуясь с нормами этики и учитывая тот факт, что видеозаписи не добавляют никакой информации, которая бы еще не стала достоянием общественности, "Аль-Джазира" не будет показывать их содержание", — говорится в официальном заявлении руководства телеканала.

В распоряжении сотрудников парижского отделения "Аль-Джазиры" оказалась карта памяти, содержащая видеозапись, сделанная самим террористом Мера во время совершения им убийств военнослужащих в Монтобане и детей и учителя в Тулузе.

Посылку с видео прислали в офис канала анонимно по почте в понедельник. Ее немедленно передали французской полиции. По главам главы парижского бюро "Аль-Джазиры" Зиада Тарруша, на записи можно увидеть все нападения, совершенные в Тулузе и Монтобане.

Он уточнил, что видеокадры смонтированы и оформлены музыкальным сопровождением — религиозной музыкой, песнопениями и чтением стихов Корана. Кроме того, на видео можно услышать голос убийцы и крики его жертв, передает ИТАР-ТАСС.

Президент Франции Николя Саркози запретил местным телеканалам транслировать видеозапись убийств в Тулузе.

Во вторник стало известно, что отец «тулузского стрелка» Мухаммед Беналэл Мера намерен подать жалобу против властей Франции в европейские инстанции за убийство сына.

По словам Мера, он наймет лучших адвокатов, и для этого готов «пахать» до конца жизни, лишь бы «свершилось правосудие». По мнению отца уничтоженного террориста, полицейские могли усыпить его с помощью газа и задержать.