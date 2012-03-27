Кортеж Башара Асада попал под обстрел неизвестной группировки в Хомсе

Кортеж президента Сирии Башара Асада во вторник, 27 марта, попал под обстрел неизвестной группировки в Хомсе. О пострадавших телеканал "Аль Арабиа" не сообщил.

Асад прибыл в Хомс встретиться с местными жителями и обсудить проблемы восстановления города после ожесточенных боев. Асад в Хомсе осмотрел район Баб Амр, где в течение длительного времени проходили ожесточенные бои между правительственными войсками и сторонниками оппозиции.

В результате нападения никто не пострадал, но Башар Асад был вынужден значительно сократить свой визит, сообщает newsru.co.il.

Напомним, сегодня специальный представитель ООН и ЛАГ Кофи Аннан заявил, что Башар Асад принял предложенную программу из шести пунктов по прекращению огня. По данным ООН, за время массовых беспорядков в Сирии, которые длятся уже больше года, в стране погибли уже более девяти тысяч мирных граждан.