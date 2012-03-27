Янукович и Обама в Сеуле обсудили вопросы ядерной безопасности

Виктор Янукович и Барак Обама обсудили вопросы ядерной безопасности в мире в ходе встречи на саммите в Сеуле. Главы государств обсудили то, что Украина уже сделала в вопросе отказа от высокообогащенного урана.

"Мы говорили с (Бараком) Обамой в основном об этих вопросах", - заявил Янукович в интервью украинским журналистам. Выступая в Сеуле, украинский лидер заявил, что в стране уделяется особое внимание созданию уникальной ядерной установки - источника нейтронов для проведения исследований в ядерной энергетике и медицине. "Мы рассматриваем этот проект как возможную международную платформу для проведения совместных исследований с целью разработки новейших ядерных технологий, способных гарантировать высокие стандарты ядерной безопасности", - отметил Янукович.