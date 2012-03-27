В Афганистане удалось предотвратить крупный теракт, задержаны 16 человек

Спецслужбам Афганистана удалось предотвратить крупный теракт. В Кабуле были арестованы 16 человек. Их задержали по подозрению в организации террористической атаки. Среди задержанных есть несколько солдат Афганской национальной армии.

Разведчики также обнаружили 11 жилетов со взрывчаткой в здании Министерства обороны Афганистана. По предварительным данным, смертники намеревались подорвать себя в автобусах, перевозящих более 1 тыс. военнослужащих с одной базы на другую, пишет РБК.