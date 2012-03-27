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В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
27 марта 2012, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как сообщает Метеорологическое агентство Японии, подземные толчки были зарегистрированы в 20:00 по местному времени (15:00 мск) у северо-западного побережья острова Хонсю.
Эпицентр землетрясения, отмечают сейсмологи, находился на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в столице Японии Токио, передает РБК. Между тем, Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 6,0.
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