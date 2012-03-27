В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4. Как сообщает Метеорологическое агентство Японии, подземные толчки были зарегистрированы в 20:00 по местному времени (15:00 мск) у северо-западного побережья острова Хонсю.

Эпицентр землетрясения, отмечают сейсмологи, находился на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались в столице Японии Токио, передает РБК. Между тем, Геологическая служба США сообщает, что магнитуда землетрясения составила 6,0.