//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//news.sputnik.ru
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Милла Йовович показала снимок с округлившимся животом
- Видео: Лобода получила благословение от Пугачевой
- Талия 65-летней Любови Успенской вновь привела в восторг поклонников
- Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Сад и огород
- ⚡ Эксклюзив Кто готовит свержение Путина?
- 26.08 22:56 В США кот вернулся к хозяйке спустя 11 лет
- 26.08 22:27 В Китае блогер инсценировал ДТП со своей матерью ради лайков
- 26.08 22:24 Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
- 26.08 21:53 Кейт Миддлтон узнала, что принц Гарри придумал ей новое имя
- В мире животных
- В мире / Все новости >>
//В мире
В Германии отменены 700 международных рейсов из-за забастовки
27 марта 2012, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Германии сегодня немецкие авиакомпании Deutsche Lufthansa AG и Air Berlin Plcотменили более 700 международных рейсов из-за общенациональной забастовки сотрудников.
В ведущих аэропортах ФРГ в забастовке принимают участие работники аэропортов — водители автобусов и сотрудники компании Global Ground, обеспечиващие разгрузку и погрузку багажа в самолеты и регулирующие движение на взлетном поле, сотрудники служб безопасности.
Основные протесты были организованы немецким профсоюзом рабочих Verdi. Забастовщики требуют повышения зарплаты на 6,5% или минимум на 200 евро в месяц и улучшения условий труда примерно двух миллионов госслужащих. Работодатели же пока согласны лишь на 3,3% повышения оклада.
Больше всего авиарейсов Lufthansa отменяется из Франкфуртского аэропорта. Работники аэропортов также не принимают самолеты, в том числе отменены 2 рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга. В Москве из аэропорта Шереметьево отменен рейс SU 2310 (Москва — Берлин), по расписанию вылет был назначен на 8.20 утра, рейс SU 2311 (Берлин — Москва) с вылетом в 14.15, а также рейс SU 2302 (Москва — Франкфурт) в 16.35. Lufthansa отменила три рейса из Франкфурта в Москву и Санкт-Петербург.
В общенациональной забастовке также участвуют работники аэропортов Берлина, Мюнхена, Кельна, Дортмунда, Дюссельдорфа и Штутгарта.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News
Обсудить наши публикации можно здесь:
//новости партнеров
//Новости МирТесен
//В мире
//Политика
Лавров заявил о зависимости переговоров в нормандском формате от Украины
//В мире
//Новости СМИ2
//В мире
Макрон жестко отреагировал на оскорбления в адрес своей жены в соцсети
//Общество
Родители пострадавшей в бассейне турецкого отеля девочки отказались перевозить ее в Петербург
//Новости МирТесен
//Новости партнеров
Пенсионерка скончалась у больницы в Севастополе, не дождавшись помощи врачей
//В мире
//В мире
Состояние российской девочки, пострадавшей в бассейне турецкого отеля, остается крайне тяжелым
Ставропольские власти высказались о кончине женщины во время родов
//В мире
Трамп: в рамках саммита G7 было продемонстрировано "потрясающее единство"
//Авто
Специалисты рассказали, как на выбор автомобиля влияет возраст клиента
//В мире
Итоговое заявление участников саммита G7 уместилось на одном листе
Пожар на территории московского монастыря XIV века удалось локализовать
//Новости партнеров
//В мире
Трамп заявил, что присоединение Крыма к России является "провалом" Обамы
//live
«Когда что-то случается с SSJ 100, всему миру сообщают - Суперджет, а про «Боинг» или «Аэрбас» говорят просто - самолет»
"В какие бы тряпки они ни рядились, внутри так и остаются зажатыми колхозницами", блогер о российских селебрити
//В мире
В Великобритании семейная пара нашла клад стоимостью $6,2 млн
//Новости СМИ2
//Общество
Повышением тарифов проблемы жилищно-коммунального хозяйства не решить
Собчак назвала основные качества, которые "не любит наш народ"
//Общество
//Новости МирТесен
Певица Ирина Дубцова рассказала, как сохраняет молодость и стройность
//В мире
Макрон поправил сотрудника СМИ, спутавшего главу Ирана с вождем индейцев
//В мире
Украинский политик провозгласила миссией Киева развал Российской Федерации
После ДТП на Волоколамском шоссе в Москве перевернулся грузовик