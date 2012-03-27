В Германии отменены 700 международных рейсов из-за забастовки

В Германии сегодня немецкие авиакомпании Deutsche Lufthansa AG и Air Berlin Plcотменили более 700 международных рейсов из-за общенациональной забастовки сотрудников.

В ведущих аэропортах ФРГ в забастовке принимают участие работники аэропортов — водители автобусов и сотрудники компании Global Ground, обеспечиващие разгрузку и погрузку багажа в самолеты и регулирующие движение на взлетном поле, сотрудники служб безопасности.

Основные протесты были организованы немецким профсоюзом рабочих Verdi. Забастовщики требуют повышения зарплаты на 6,5% или минимум на 200 евро в месяц и улучшения условий труда примерно двух миллионов госслужащих. Работодатели же пока согласны лишь на 3,3% повышения оклада.

Больше всего авиарейсов Lufthansa отменяется из Франкфуртского аэропорта. Работники аэропортов также не принимают самолеты, в том числе отменены 2 рейса из Москвы и один из Санкт-Петербурга. В Москве из аэропорта Шереметьево отменен рейс SU 2310 (Москва — Берлин), по расписанию вылет был назначен на 8.20 утра, рейс SU 2311 (Берлин — Москва) с вылетом в 14.15, а также рейс SU 2302 (Москва — Франкфурт) в 16.35. Lufthansa отменила три рейса из Франкфурта в Москву и Санкт-Петербург.

В общенациональной забастовке также участвуют работники аэропортов Берлина, Мюнхена, Кельна, Дортмунда, Дюссельдорфа и Штутгарта.