Николя Саркози призвал не показывать видео убийства ни под каким предлогом

Руководство катарского канала Аль-Джазира сегодня примет решение: транслировать или нет видео, полученное ими вчера по почте, в котором в течение 25 минут показаны 7 совершенных убийств.

Президент Франции Николя Саркози уже высказался категорически против такого решения.

"Я прошу руководителей всех телевизионных кампаний, у которых появится это видео не распространять его из уважения к жертвам и уважения к Республике", - призвал Николя Саркози во время приема представителей правохранительных сил и судей, работающих по делу Мера.

В то же время, как сообщает Агентсво Франс-пресс со ссылкой на источники в полиции, сам Мохаммед Мера не мог отправить видеомонтаж своих преступлений по почте в парижский офис "Аль-Джазира", который находится руках полиции со вчерашнего дня.

Следователи ищут тех, кто мог бы отправить письмо в прошлую среду с флэшкой. По мнению предварительного следствия, это "не мог быть Мохаммед Мера".