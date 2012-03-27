Иран может возобновить переговоры о ядерной программе

Иран может вновь начать переговоры по вопросу ядерной программы в апреле. Встреча может пройти 13-14 апреля, сообщаю источники в дипломатических кругах. Между тем официальный представитель Евросоюза сроков не назвала.

О возможном возобновлении переговоров сообщает Reuters. В последний раз власти Ирана встречались с представителями западных держав в январе 2011 г. Тогда стороны не смогли даже согласовать повестку дня. В середине февраля текущего года Саид Джалили, секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики, отправил России, США, Франции, Великобритании, Китаю и Германии предложение возобновить переговоры.