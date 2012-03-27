Ален Жюпе посоветовал отцу Мера «заткнуться»

Реакция правительства Франции, против которой отец Мохаммеда Мера решил подавать судебный иск после появления в руках телекампании Аль Джазира видео с кадрами последних минут операции, не замедлила себя ждать.

Министр иностранных дел Ален Жюппе ответил во вторник на угрозу отца джихадиста Мохаммед Мера подать в суд, советуя ему «заткнуться», расценивая его сына как монстра, ответственного за семь убийств.

"Если бы я был отцом такого монстра, я бы заткнулся от стыда", - сказал Ален Жюппе в интервью радио Классик.

В понедельник ночью, Мохаммед Беналел Мера рассказал Aгенству Франс-Пресс, что будет подавать иск против Франции "за убийство" своего сына.

Специальный советник президента Франции Николя Саркози, Анри Гуэно, со своей стороны усмотрел "непристойность" в озвученных намерениях отца Мохаммеда Мера.

"Это его право, но у меня на это есть только одно слово: непристойность", - ответил г-н Гуэно во вторник утром французскому телевизионному каналу Культура.