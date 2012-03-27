Отец М. Мера подает иск против Франции после кадров последних минут жизни сына

В понедельник вечером газета "Паризьен" показала на своем сайте копию видео, сделанного в день, когда Мохаммед Мера был убит в ходе операции французского спецназа. Почти в тот же момент как другое видео, с изображением 7 тулузких убийств было направлено в штаб-квартиру катарского канала "Аль-Джазира" .





Кадры, снятые с помощью камеры GoPro смешаны с кадрами из военных песен и цитатами из Корана. 25-минутное видео было записано на флэшке и отправлено из маленькой деревни недалеко от Тулузы с письмом требований Аль-Каиды.

Полученное каналом в понедельник, оно было передано французской полиции во второй половине дня. Сомнений в том, что видео представляет собой оригинал не возникло. Но вот что касается письма, то по мнению полицейских источников, как сообщает Фигаро, оно скорее представляет собой некую фантазию. Письмо не соотвствует моделям писем террористов, включающих какие-либо требования, не написано на арабском языке, и не содержит никаких следов, которые бы могли позволить реально предположить, что письмо отправлено Аль-Каидой.

После появления информации о видео, отец убийцы, Мохамед Беналел Мера, сообщил что подаст судебный иск против правительства Франции. По его мнению, сыну вполне можно было сохранить жизнь при штурме, нейтрализовав при помощи газа, но власти предпочли «казнить» его на месте. "Я найму лучших адвокатов и буду работать всю оставшуюся жизнь, чтобы оплатить их услуги. Я подам жалобу против Франции за убийство моего сына", - сказал г-н Мера агентству Франс-пресс. Кроме того, он сообщил, что хотел, чтобы сын был похоронен в Алжире.