Супруга президента Кореи приготовила культурную программу для первых леди

Ким Юн Ок, супруга президента Республики Корея Ли Мен Бака, устроила вчера торжественный ужин для супруг глав 14 государств, прибывших для участия в Сеульском саммите по ядерной безопасности.



Этим мероприятием она официально открыла двухдневную программу для первых леди саммита. Меню было выдержано в западном стиле. Жены глав государств до ужина посетили Национальный музей Кореи, где представлены наиболее ценные и памятные свидетельства корейской истории. Программа также включает просмотр в "Чхонвадэ" /"Голубом доме" - официальной резиденции южнокорейских президентов/ представления, которое называется "Утро королевы", сообщает ИТАР-ТАСС. Гостьи могут познакомиться со всем разнообразием национального корейского женского платья "ханбок".

Для зарубежных первых леди приготовлен эстрадный концерт, на котором выступят мужская группа "JYJ" и исполнительница корейских баллад Сон Си Гюн.



