Сомалийские пираты захватили иранский сухогруз на Мальдивах

Впервые вторгнувшись в исключительную экономическую зону Мальдивской республики в Индийском океане, в понедельник сомалийские пираты захватили иранский сухогруз, заявляют Национальные силы обороны Мальдив (MNDF).

По данным MNDF, судно Eglantine, на борту которого находятся 23 члена экипажа, было захвачено пиратами около острова Хоарфуш.

"Инцидент произошел внутри нашей исключительной экономической зоны, на расстоянии семи морских миль (12 километров) от ее границы. Судно, кажется, легло в дрейф, и мы послали в этот район свои корабли", - заявил агентству полковник MNDF Абдул Рахим Латиф (Abdul Raheem Latheef), со ссылкой на агентство Франс Пресс передает РИА Новости.

Он добавил, что власти Мальдив действуют в тесном взаимодействии с ВМС Индии.

Ранее сомалийские пираты неоднократно совершали нападения рядом с Мальдивскими островами, но никогда еще не заходили в исключительную экономическую зону этого островного государства, являющегося излюбленным местом отдыха для туристов со всего мира.

Эксперты связывают расширение географии нападений пиратов с усилившимися попытками пресечь их промысел со стороны международного сообщества.

"АН" писали, что 23 марта ЕС дал согласие на участие своих военных кораблей в нападении на пиратские лодки и хранилища горючего на побережье Сомали. Кроме того, принято решение о продлении операции "Аталанта" военно-морских сил стран Евросоюза по борьбе с морским пиратством в Аденском заливе и опасных зонах Индийского океана до 2014 года.

До конца 2014 года также была продлена в регионе операция НАТО "Океанский щит". В ходе этой операции, помимо первоочередной задачи борьбы с пиратством, предполагается также помочь странам региона запустить собственные меры противодействия пиратам.

Российские боевые корабли выполняют задачу по обеспечению безопасности мореплавания в районе Африканского Рога и Аденского залива с 2008 года. Сомалийские пираты представляют главную угрозу мировому морскому судоходству.

Сомали не может справиться с проблемой пиратства, так как фактически не существует как единое государство с 1991 года после падения диктаторского режима Сиада Барре, правившего с конца 1960-х годов.