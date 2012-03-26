Саудовская феминистка судится с депутатами из Кувейта

На Национальное собрание "Маджлис аль-Умма" Кувейта защитница прав женщщин в Саудовской Аравии Хала аль-Досари подала иск в суд то, что парламент не дал ей выступить на молодежной конференции, которую они сочли антиисламской.

Как сообщила Досари Би-би-си, она собиралась выступить на форуме, организованном саудовским богословом для просвещения молодых арабов в вопросах понимания ислама и общества. Однако кувейтцы заявили, что у конференции "неподобающая" повестка, а также атаковали активистку за "интервью, данное христианскому каналу", раскритиковав заодно возможного выступающего за принадлежность к шиитам.