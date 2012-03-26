Убит третий за день военнослужащий НАТО в Афганистане

На востоке Афганистана военнослужащий НАТО в понедельник был застрелен человеком в форме афганской полиции. В заявлении командования международных сил говорится, что афганец открыл огонь по военным НАТО на одном из контрольно-пропускных пунктов.

Начато совместное расследование. Какие-либо подробности не приводятся, о судььбе стрелявшего информации также нет, передает Интерфакс.

"АН" сообщали, что ранее в понедельник, мужчина, одетый в афганскую военную форму, застрелил двух британских военных в провинции Гильменд на юге Афганистана, на территории одной из военных баз альянса. Убийца и еще один афганский военнослужащий также были застрелены.

24 марта на юге Афганистана в провинции Кандагар в результате теракта погибли девять человек, в том числе, один военнослужащий ИСАФ.

Напомним, только с конца февраля, когда по стране прокатилась волна антинатовских выступлений после надругательства на базе Баграм американскими солдатами над Кораном, было отмечено четыре подобных инцидента. Их жертвами стали четверо американских военнослужащих, застреленных примкнувшими к демонстрантам афганскими солдатами. 13 февраля президент США Барак Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. Но это не остановило народные волнения, пиком которых стало убийство двух американстких советников в здании МВД Афганистана в Кабуле 25 февраля.

Ситуацию обострил также инцидент 11 марта с участием сержанта США Роберта Бейлса, который убил 17 мирных афганцев в Кандагаре.

Всего, по данным ИСАФ, с учетом сегодняшнего инцидента с начала года от рук представителей местных сил безопасности погибли 16 военнослужащих коалиции.