Лондон из-за русских может столкнуться с волной насилия

Жители Великобритании начали опасаться, что российские бизнесмены продолжат выяснять отношения на улицах, и Лондон может столкнуться с волной насилия. Поводом для беспокойства британцев стало покушение на банкира Германа Горбунцова, которого обстреляли на прошлой неделе.

В настоящее время Горбунцов находится в искусственной коме, его состояние оценивается как критическое. Англичане опасаются за свою безопасность, передал корреспондент "Коммерсантъ FM" в Лондоне.

Лондон с тревогой следит за конфликтами между российскими бизнесменами, а покушение на Горбунцова остается одной из главных тем британских СМИ.

В Англии Герман Горбунцов собирался просить политическое убежище, писала Daily Mail. Его адвокат подтвердил, что возвращаться в Россию банкир боялся.

Герман Горбунцов - экс-владелец нескольких банков в России и Молдавии, который проходит как свидетель по уголовному делу о покушении на главу "Конверс-групп" Александра Антонова, ранен из пистолета.