Лондон из-за русских может столкнуться с волной насилия
26 марта 2012, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]
Жители Великобритании начали опасаться, что российские бизнесмены продолжат выяснять отношения на улицах, и Лондон может столкнуться с волной насилия. Поводом для беспокойства британцев стало покушение на банкира Германа Горбунцова, которого обстреляли на прошлой неделе.
В настоящее время Горбунцов находится в искусственной коме, его состояние оценивается как критическое. Англичане опасаются за свою безопасность, передал корреспондент "Коммерсантъ FM" в Лондоне.
Лондон с тревогой следит за конфликтами между российскими бизнесменами, а покушение на Горбунцова остается одной из главных тем британских СМИ.
В Англии Герман Горбунцов собирался просить политическое убежище, писала Daily Mail. Его адвокат подтвердил, что возвращаться в Россию банкир боялся.
Герман Горбунцов - экс-владелец нескольких банков в России и Молдавии, который проходит как свидетель по уголовному делу о покушении на главу "Конверс-групп" Александра Антонова, ранен из пистолета.