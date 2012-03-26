21 человек погиб и свыше 70 ранены на юге Ливии в межплеменных стычках

На юге Ливии в понедельник днём в районе города Себха в результате результате межплеменных столкновений погиб 21 человек и свыше 70 пострадали. Стычки произошли между двумя племенами - ауляд Сулейман и тубу.

Об этом сообщил сегодня спутниковый телеканал "Аль-Арабия". Другие подробности пока не приводятся.

"АН" писали, что в воскресенье, 25 марта в Брюсселе бывший лидер объединенных сил ливийских повстанцев, экс-премьер страны Махмуд Джибриль заявил, что Запад после свержения Муаммара Каддафи бросил Ливию на произвол судьбы.

Напомним, в настоящее время происходит процесс дробления Ливии на обособленные районы, восточные кланы уже провозгласили автономию от Триполи. Европейские аналитики опасаются возникновения криминальных псевдогосударств.

После падения режима Муамара Каддафи в Ливии неоднократно вспыхивали столкновения между различными группировками бывших оппозиционеров, участвовавших в свержении ливийского лидера. Нередко при помощи оружия разногласия пытались разрешить и местные племена. Несмотря на все попытки разоружить повстанцев, несколько раз стычки происходили в Триполи между отрядами полевых командиров, пытающихся поделить сферы влияния.

В феврале межплеменные столкновения в районе города Куфра на юго-востоке Ливии унесли жизни свыше 100 человек. Тогда в них также участвовали выходцы из тубу и представители другого племени - зувайя. Временное правительство страны было вынуждено направить в район боев армейские подразделения для обуздания насилия.

Расположенная в 750 км от столицы Себха - главный город на юге страны и вотчина племени аль-каддафа, выходцем из которого был сам Каддафи.