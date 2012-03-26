В Сирии мятежники пытаются вновь захватить центр Хомса

В Сирии правительственные войска и спецформирования по подавлению мятежей в понедельник окружили большую группу боевиков, проникших в город Хомс. В ходе уличных боев есть погибшие и среди экстремистов, и среди военных.

Операция по ликвидации вооруженных экстремистов проводится в центральных кварталах Хомса - Баб-Сбаа, Сафсафа, Уорша и Сук-эль-Хашиш, сообщил сирийский военный источник, передает ИТАР-ТАСС. В ходе уличных боев уничтожены и взяты в плен десятки боевиков. Потери несут и сирийские военнослужащие. В некоторых местах под обстрел попали и мирные жители.

В южной провинции Дераа в понедельник силы безопасности преследуют группы боевиков из разгромленных ранее бандформирований.

Наиболее ожесточенные столкновения сегодня происходят в пограничной с Иорданией местности Лаххат. В Дейр-эз-Зоре на Евфрате идет зачистка жилых кварталов, которые находились под контролем вооруженных противников режима.

Поступают сообщения об арестах, которые проводят стражи порядка в Кабуне - одном из пригородов Дамаска, где наиболее активны исламисты.

"АН" писали, что власти Сирии в субботу, 24 марта установили новые правила, согласно которым мужчины призывного возраста не имеют права без специального разрешения выезжать из страны.

Напомним, 29 февраля правительственные войска освободили от повстанцев Хомс - третий по величине город Сирии в 165 км к северу от Дамаска с миллионным населением, который на протяжении долгого времени являлся одним из основных оплотов немирной оппозиции.

13 марта правительственным войскам удалось очистить от повстанцев второй и последний значительный населенный пункт, который был форпостом повстанцев недалеко от турецкой границы - северный город Идлиб. 14 марта сотрудникам силам безопасности удалось захватить нескольких террористов, совершивших зверские убийства десятков мирных жителей в квартале Карам-Зейтун в Хомсе.

Напомним, руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.