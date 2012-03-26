В Сирии мужчинам призывного возраста запретили выезжать из страны

Власти Сирии в субботу, 24 марта установили новые правила, согласно которым мужчины призывного возраста не имеют права без специального разрешения выезжать из страны.

Согласно этим правилам, перед выездом из Сирии мужчины в возрасте 18-42 лет должны получать разрешение от военкоматов и миграционных властей, передает Интерфакс.

Сотрудники пограничных служб Ливана констатируют, что за последние два дня количество сирийцев, переходящих границу с Ливаном, сократилось на 60%.

Спецпосланник ООН и Лиги арабских государств в Сирии Кофи Аннан в понедельник, 26 марта, заявил, что ситуация в Сирии требует срочного решения. Он призвал все стороны скорее разрешить конфликт и провести реформы в стране. Аннан сказал, что сами сирийцы должны решить, стоит ли Башару Асаду покидать свой пост.

«Это то, что должны решать сами сирийцы. Мы должны помочь им начать переговоры», - отметил спецпосланник. Он также сообщил, что провел встречу с президентом РФ Дмитрием Медведевым, на которой они обсудили необходимость урегулирования сирийского конфликта.

Он призвал Катар и Саудовская Аравия поддержать свою миссию в Сирии и уважать мирный процесс.

По убеждению Аннана, мировое сообщество должно поддержать мирное урегулирование в Сирии.

Напомним, в ходе конфликта в Сирии, начавшего год назад, погибли более 7,5 тысяч человек.