Коффи Аннан: установка жёсткого дедлайна в сирийской проблеме недопустима

Для урегулирования ситуации в Сирии устанавливать сроки неправильно. Об этом заявил в понедельник спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан перед отлетом из Москвы в Пекин.

"Ситуация в Сирии требует срочного решения, однако не надо устанавливать какие-то сроки для урегулирования", - ответил он на вопрос журналистов о "дедлайне" в сирийском вопросе.

"На Ближнем Востоке много конфликтов, которые затрагивают жизни людей. При решении должно уважаться международное право. Ожидаю, что все международное сообщество поддержит мирный процесс", - сказал он, передает ИТАР-ТАСС.

Спецпосланник ООН И ЛАГ готов "работать с оппозицией и властями Сирии, чтобы прекратить насилие в стране".

"Я встречался с президентом России Дмитрием Медведевым, - сказал Аннан перед отлетом из Москвы в Пекин. - Мы обсудили необходимость урегулирования сирийского конфликта".

"Мировое сообщество должно поддержать мирное урегулирование в Сирии", - убежден Аннан.

"Подтверждаю готовность работать с оппозицией и властями Сирии", - подчеркнул Аннан. - Я жду, что каждый будет поддерживать мирное решение".

"Моя работа нацелена на то, чтобы в Сирии как можно быстрее начались реформы. Сирийский народ заслуживает большего. Моя работа нацелена на прекращение насилия. Мой план состоит из 6 пунктов. Важно, чтобы международное сообщество работало сообща", - отметил он.

Аннан не располагает данными о поставках оружия сирийской оппозиции извне. Об этом он заявил сегодня перед отлетом из Москвы в Пекин.

"Не могу сказать, откуда идет оружие, - сказал он. - Но правительства стран региона, с которыми я разговаривал, заявляли мне, что они пока поставки не осуществляли".

Аннан также информировал, что отправка миссии наблюдателей ООН в Сирию будет согласована в ближайшие сроки.

"Наблюдатели должны быть допущены. Необходимо, чтобы все стороны уважали их миссию и продемонстрировали стремление сесть за стол переговоров", - добавил спецпосланник.

Должен ли уйти Башар Асад, должны решать сами сирийцы, считает Аннан.

"Это то, что должны решать сами сирийцы, - сказал он. - Мы должны помочь им начать переговоры. Ситуация в Сирии требует срочного решения".

В то же время, заметил Аннан, не надо устанавливать какие-то сроки для урегулирования.

"Москва выразила готовность работать со мной, - добавил он. - Рассчитываю и на поддержку Пекина".

"АН" писали, что в субботу по приглашению российской стороны в Москву прибыл спецпосланник ООН и ЛАГ по Сирии Кофи Аннан. Он провел встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Дмитрием Медведевым.

Напомним, 25 марта генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что НАТО не намерено вмешиваться в дела Сирии, если об этом не попросят власти арабской республики.

25 марта МИД РФ выступил с резким осуждением резолюции Совета ООН по правам человека по Сирии, принятой накануне за попытку взвалить всю ответственность за кризис в САР на правительство. Ее поддержали 41 делегация, Китай, Куба и Россия проголосовали "против", Эквадор и Уганда воздержались.

21 марта Совет Безопасности ООН единогласно принял заявление, выражающее "полнейшую поддержку" предложениям, выдвинутым спецпосланником по урегулированию ситуации в Сирии Аннаном. В заявлении, которое в отличие от резолюции не имеет силы обязательного исполнения, президента Сирии Башара Асада и представителей сирийской оппозиции призывают "по доброй воле" работать с Аннаном, чтобы немедленно реализовать его план из шести пунктов по разрешению кризиса в Сирии.

Одним из предложений Аннана является "прекращение всех форм вооруженного насилия всеми сторонами конфликта под наблюдением ООН, начиная с вывода сирийских войск из крупных городов страны". В документе также предлагается "обеспечить доставку гуманитарной помощи в районы, пострадавшие от вооруженного противостояния и освободить незаконно задержанных людей".