В Дамаске закрылось посольство Норвегии в Сирии

Закрыть посольство страны в столице Сирии - Дамаске - из-за неблагоприятной ситуации с безопасностью приняли норвежские власти в понедельник. Об этом сообщило министерство иностранных дел Норвегии.

По словам главы ведомства Йонаса Гара Штере, поддерживать политические контакты и получать информацию о развитии ситуации в Сирии Норвегия будет через посольство Дании.

Кроме того, МИД не рекомендует гражданам Норвегии совершать поездки в Сирию и просит тех, кто сейчас там находится, как можно скорее покинуть страну.

Ранее в понедельник Турция закрыла свое посольство в Дамаске.

Напомним, за последние месяцы подобное решение приняли страны-участницы Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия. Кроме того, свои представительства в Сирии закрыли США, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Швейцария, Испания и Финляндия.