Израиль решил разорвать все отношения с СПЧ ООН

Израиль решил разорвать все отношения с Советом по правам человека Организации Объединенных Наций (СПЧ ООН) в связи с тем, что Совет по правам человека учредил комиссию по расследованию влияния еврейских поселений на соблюдение прав палестинцев.

Кроме того, власти Израиля намерены добиваться того, чтобы и другие страны последовали их примеру. Такое решение Израиля последовало после того, как Совет по правам человека ООН осудил планы Тель-Авива по строительству новых поселений на Западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме.

По заявлению СПЧ ООН, расширение поселений подрывает мирный процесс и представляет угрозу для решения ближневосточной проблемы по формуле "два народа — два государства". В Совете также подчеркнули, что это первый случай, когда организация дала разрешение на проведение международного независимого расследования по определению влияния, которое оказали строительство израильских поселений на палестинские территории.

Во время голосования в СПЧ ООН данное предложение не поддержали только США, а Испания и Италия воздержались.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху заявил по этому вопросу: "Большинством голосов в СПЧ располагают те, кто враждебно относится к Израилю. Они — лицемеры и им должно быть стыдно за свои действия".

Отметим, что после разрыва отношений с СПЧ ООН представитель Израиля не будет присутствовать на заседаниях Совета в Женеве и отвечать на телефонные звонки представителей Совета и сотрудничать с ними. Однако при этом официальный представитель Тель-Авива не будет отозван из Женевы, поскольку здесь действует множество других международных организаций, с которыми Израиль полноценно сотрудничает.