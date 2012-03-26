Ангела Меркель согласилась на увеличение стабфонда еврозоны

Увеличение стабилизационного фонда стран еврозоны возможно в нынешних условиях, заявила в понедельник канцлер Германии Ангела Меркель. Ранее она крайне неодобрительно высказывалась о подобной возможности.

По словам Меркель, она легко представляет себе сочетание существующих соглашений о выделении временной финансовой помощи таким странам, как Италия и Испания, с организацией нового постоянно действующего стабфонда, передает Би-Би-Си. Ранее государства еврозоны торопили Германию с принятием подобного решения, так как, согласно финансовым институтам ЕС, увеличение финансирования кризисных стран поможет восстановить репутацию евро.

Министры финансов ЕС подробнее обсудят антикризисные меры до 31 марта.