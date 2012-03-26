"Чёрный континент" пополнился месторождением "чёрного золота" в Кении

В северо-западном Турканском регионе Кении британская компания Tullow Oil обнаружила нефтегазоносный пласт. На пресс-конференции в Найроби президент африканского государства Мваи Кибаки назвал обнаружение месторождения "превосходными новостями для страны".

Тем не менее, глава Кении предостерег граждан от преждевременных выводов, отметив, что для точного определения пригодности пласта для коммерческой эксплуатации потребуются дополнительные изыскания и бурения, передает Би-Би-Си.

Отметим, что государства, соседние с КениейУганда и Южный Судан, с которым у Найроби продолжается дипломатический конфликт из-за спорной территории, - обладают значительными запасами нефти, весомая часть которой уходит на экспорт.