Япония разворачивает свою систему ПРО. Об этом сообщают в понедельник японские СМИ. По их данным в апреле силы самообороны Японии поставят на боевое дежурство три эсминца, оснащенных системой ПРО Aegis, а также развернут батареи ПРО Patriot на острове Окинава.

Кроме того, батареи ПРО Patriot будут развернуты и под Токио, они предназначаются для перехвата северокорейской космической ракеты, если какая-либо ее часть будет падать на территорию страны.

По данным местных СМИ, с военно-морской базы в городе Сасебо, расположенной в префектуре Нагасаки, на боевое дежурство в Восточно-Китайское море будут направлены два эсминца, которые оснащены системой Aegis, имеющую противоракеты Standard. Еще один эсминец с военной базы в Маидзуру в префектуре Киото будет направлен в Японское море.

Развернутая система ПРО Японии будет отслеживать запуск и полет северокорейской ракеты, которая должна вывести на околоземную орбиту искусственный спутник Земли. По предположениям, траектория полета северокорейской ракеты, запуск которой планируется произвести в середине апреля, пройдет над японскими островами Сакисима.