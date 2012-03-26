Папа Римский Бенедикт XVI на полпути к Острову Свободы

Папа Римский Бенедикт XVI закончил визит в католическую Мексику и прибывает сегодня на Кубу. Понтифик пробудет на Острове Свободы три дня и посетит Сантьяго-де-Куба, где встретится с президентом Раулем Кастро, и Гавану.

"АН" писали, что в Мексике апостольский визит Папы Римского начался 24 марта, в честь чего мексиканские хакеры заблокировали католические сайты страны. Возможно, что им не понравилось то, что в преддверии визита Папа Римский осудил молодежную наркотическую субкультуру, которая, по мнению понтифика, разрушает молодое поколение Мексики.

Напомним, визит Бенедикта XVI начнется в городе Сантьяго-де-Куба, где понтифика будет встречать Рауль Кастро. Визит приурочен к четырехсотлетней годовщине открытия образа Пресвятой Девы Милосердной из Кобре, покровительницы острова. По преданию, образ Пресвятой Девы Милосердной был обнаружен в 1612 году тремя рыбаками.

Этот визит происходит через 14 лет после визита на остров Иоанна-Павла II, после чего на острове начался политический диалог между церковью и коммунистической властью. Тогда на Кубе были освобождены 130 политических заключенных и была открыта семинария.

Церковь на Кубе - крупнейший и второй по влиятельности социальный институт после коммунистического правительства.