"Черный список" для граждан Зимбабве готовится составить ЮАР

В Йоханнесбурге Верховный суд Южно-Африканской республики установит возможность привлечения граждан Зимбабве, обвиненных в пытках в собственной стране, к ответственности в случае пересечения границы двух государств.

Сторонники подобного решения полагают, что ЮАР обязана расследовать дела предполагаемых нарушителей прав человека в соответствии с международным правом.

В случае одобрения Верховным судом законопроекта, в "черный список" попадут лица из Зимбабве, причастные к захвату и пыткам активистов оппозиции страны после налета на их штаб-квартиру в Хараре в 2007 году, передает Интерфакс.

По информации сторонников задержаний причастных к пыткам лиц, организаторы допроса оппозиционеров регулярно пересекают общую границу между двумя странами.