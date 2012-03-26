Королева Елизавета II ищет дворецкого, зарплата скромная

Королева Великобритании Елизавета Вторая пригласила на работу дворецкого. На сайте Букингемского дворца размещено объявление о вакансии мечты. Зарплата, по лондонским меркам, совсем маленькая.

15 тысяч фунтов в год за 8-часовой рабочий день (18 тысяч евро) - около 60 тысяч рублей в месяц.

Шанс попасть на службу в королевский дворец есть у того, кто хорошо воспитан, тактичен и умеет ходить с чайным подносом по лестницам. Дворецкий Елизаветы II должен тихо и незаметно приносить и уносить чайные и кофейные подносы, доставлять королеве свежие утренние газеты, иногда помогать сервировать ланч и обед членам королевской семьи, передает радиостанция "Голос России".

Придворному слуге обещано бесплатное проживание в Букингемском дворце, полностью оплачиваемые поездки с королевой в другие замки – Балморал, Виндзор и Сандрингем. Питание на рабочем месте бесплатное.

Претендовать на вакансию могут все граждане Евросоюза. По данным британских СМИ, желающих послужить королеве окажется немало. Дворецкий сможет сделать карьеру.

Проведя несколько лет во дворце и зарекомендовав себя с лучшей стороны, он может устроиться на работу в частную компанию, где ему с таким послужным списком предложат зарплату в разы выше.