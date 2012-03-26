Перестрелка на военной базе в Гильменде, убиты двое бойцов ИСАФ и афганец

В Афганистане в понедельник на военной базе, дислоцированной на юге страны, двух военнослужащих Международных сил по содействию безопасности в Афганистане (ИСАФ) застрелил неизвестный, одетый в форму афганской армии, сообщило НАТО.

Страна, откуда приехали погибшие бойцы ИСАФ, не называется. Из афганских источников стало известно, что инцидент произошел в военном лагере Группы по восстановлению провинции Гильменд, которая находится под контролем американцев.

Инцидент случился вскоре после того, как несколько афганских мирных граждан были убиты, как предполагается, американским военнослужащим. Представитель министерства обороны Афганистана сообщил Би-би-си, что нападавший был солдатом афганской армии.

Стрельба была открыта после словесной перепалки между солдатом и международными военными. Джимми Каммингс, представитель Международных сил содействия безопасности, к которым были приписаны убитые, что афганский солдат был убит ответным огнем.

"АН" писали, что 24 марта на юге Афганистана в провинции Кандагар в результате теракта погибли девять человек, в том числе, один военнослужащий ИСАФ.

Напомним, только с конца февраля, когда по стране прокатилась волна антинатовских выступлений после надругательства на базе Баграм американскими солдатами над Кораном, было отмечено четыре подобных инцидента. Их жертвами стали четверо американских военнослужащих, застреленных примкнувшими к демонстрантам афганскими солдатами. 13 февраля президент США Барак Обама принес официальные извинения Карзаю за сожжение Корана. Но это не остановило народные волнения, пиком которых стало убийство двух американстких советников в здании МВД Афганистана в Кабуле 25 февраля.

Всего, по данным ИСАФ, с учетом сегодняшнего инцидента с начала года от рук представителей местных сил безопасности погибли 15 военнослужащих коалиции.