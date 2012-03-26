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Кандидат от центристов Франсуа Байру провел в Париже свой первый митинг

26 марта 2012, 12:39 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Кандидат от центристов Франсуа Байру провел в Париже свой первый митинг

   Кандидат от центристов Франсуа Байру, занявший третье место на прошлых президентских выборах, провел свой первый митинг в парижском спортивно-концертном комплексе «Зенит».

   Перед несколькими тысячами парижан, скандирующими: «Байру  президент!», Франсуа Байру заявил, что этот митинг в Париже дает старт его рельной кампании.

  Ставка  на встрече с жителями столицы  была сделана на конкретику. По мнению части политологов это решение стало ответом на митинг обгоняющего Франсуа Байру по последним опросам Жан-Люка Меленшона.

   На митинге Франсуа Байру изложил перед собравшимися свою мини программу на случай победы - 6 первых решений, которые будут приняты после того, как французы изберут его президентом Франции.

  Прежде всего, вместе с парламентскими выборами, назначенными на 10 июня, Франсуа Байру проведет референдум «о нравственности общественной жизни во Франции".  "До 14 июля правительство подготовит дополнительный бюджет, который будет сосредоточен прежде всего на экономии в деятельности государства, создавая точку НДС и снижение налоговых лазеек». И отметил, что его правительство будет "немногочисленно" и сформировано "на основе компетентности и беспристрастности".

   Для фирм, насчитывающих менее 50 человек сотрудников, Франсуа Байру пообещал создать возможность рабочих мест без дополнительных налогообложений (напомним, что сегодня во  Франции таким правом обладают лишь вновь созданные фирмы-авт.). Кроме того будет создан «комиссариат по стратегии производства».  Для того, чтобы создать для этого необходимую законодательную базу,  Франсуа Байру пообещал оставить французский парламент на работе в течении всего лета. Именно в это время депутаты должны будут подготовить законодательство для продукции «Произведено во Франции».

Кроме того Франсуа  Байру пообещал в случае своего избрания выпустить закон о равенстве женщин и мужчин, о юридической рамке функционирования работы на добровольной основе в ассоциациях,  закон о независимости СМИ и др.

  Позиционируя себя «кандидатом надежды», Франсуа Байру призвал соотечественников к «национальному объединению». 

  По подсчетом специалистов на нем собралось около 6,5 тыс. сподвижников.

 

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