Кандидат от центристов Франсуа Байру провел в Париже свой первый митинг

Кандидат от центристов Франсуа Байру, занявший третье место на прошлых президентских выборах, провел свой первый митинг в парижском спортивно-концертном комплексе «Зенит».

Перед несколькими тысячами парижан, скандирующими: «Байру президент!», Франсуа Байру заявил, что этот митинг в Париже дает старт его рельной кампании.

Ставка на встрече с жителями столицы была сделана на конкретику. По мнению части политологов это решение стало ответом на митинг обгоняющего Франсуа Байру по последним опросам Жан-Люка Меленшона.

На митинге Франсуа Байру изложил перед собравшимися свою мини программу на случай победы - 6 первых решений, которые будут приняты после того, как французы изберут его президентом Франции.

Прежде всего, вместе с парламентскими выборами, назначенными на 10 июня, Франсуа Байру проведет референдум «о нравственности общественной жизни во Франции". "До 14 июля правительство подготовит дополнительный бюджет, который будет сосредоточен прежде всего на экономии в деятельности государства, создавая точку НДС и снижение налоговых лазеек». И отметил, что его правительство будет "немногочисленно" и сформировано "на основе компетентности и беспристрастности".

Для фирм, насчитывающих менее 50 человек сотрудников, Франсуа Байру пообещал создать возможность рабочих мест без дополнительных налогообложений (напомним, что сегодня во Франции таким правом обладают лишь вновь созданные фирмы-авт.). Кроме того будет создан «комиссариат по стратегии производства». Для того, чтобы создать для этого необходимую законодательную базу, Франсуа Байру пообещал оставить французский парламент на работе в течении всего лета. Именно в это время депутаты должны будут подготовить законодательство для продукции «Произведено во Франции».

Кроме того Франсуа Байру пообещал в случае своего избрания выпустить закон о равенстве женщин и мужчин, о юридической рамке функционирования работы на добровольной основе в ассоциациях, закон о независимости СМИ и др.

Позиционируя себя «кандидатом надежды», Франсуа Байру призвал соотечественников к «национальному объединению».

По подсчетом специалистов на нем собралось около 6,5 тыс. сподвижников.