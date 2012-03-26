На юге Афганистана разбился вертолет НАТО

На юге Афганистана упал вертолет Северо-Атлантического альянса. Вертолет НАТО в воскресенье "совершил жесткую посадку", никто из членов экипажа не погиб, сообщает пресс-служба международных сил содействия безопасности в Афганистане (ISAF).

Район, в котором упал вертолет, не уточняется. Все находившиеся на борту были спасены. В настоящее время начато расследование причин произошедшего. "Первые результаты показывают, что в зоне инцидента огня мятежников с земли зафиксировано не было", - говорится в сообщении ISAF.