Адвокат Абделькадера Мера, Анн Софи Лагенс, вопреки информации, широко распространившейся в СМИ, о том, что на слушаниях ее клиент заявил, что «горд» своим братом, утверждает, что Абделькадер Мера "решительно осуждает" его действия, таким образом, он "абсолютно не горд", сообщает агентство Франс-пресс.

"Он вовсе не горд своим братом, как это было сказано везде в прессе", сказала г-жа Энн Софи Лагенс журналистам. "Он решительно осуждает его действия и надеется не стать козлом отпущения за сделанное им, - потому что это именно то, что сейчас происходит", - добавила она.

Абделькадер Мера отрицал перед следствием факт помощи своему брату в убийстве трех детей и одного учителя и трех военных в течение восьми дней, в Тулузе и Монтобане.

В настоящий момент брату Мохаммеда Мера - Абделькадеру предъявлено обвинение за соучастие в убийстве и заговоре с целью подготовки террористических актов. В отношении него начато расследование, до окончания которого он будет находиться в следственном изоляторе.