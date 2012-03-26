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Адвокат Абделькадера Мера опровергает информацию о том, что тот "горд"

26 марта 2012, 10:07 [«Аргументы Недели», Наталья Копосова  ]

Адвокат Абделькадера Мера опровергает информацию о том, что тот "горд"

Адвокат Абделькадера Мера, Анн Софи Лагенс, вопреки информации, широко  распространившейся  в СМИ,  о том, что  на слушаниях ее клиент  заявил, что «горд» своим братом, утверждает, что Абделькадер Мера "решительно осуждает" его действия,  таким образом, он "абсолютно не горд", сообщает агентство Франс-пресс.

 "Он вовсе не горд своим братом, как  это было сказано везде в прессе", сказала г-жа Энн Софи Лагенс журналистам. "Он решительно осуждает его действия и надеется не стать козлом отпущения за сделанное им, - потому что это именно то, что сейчас  происходит",  - добавила она.

   Абделькадер Мера отрицал перед следствием факт помощи своему брату в  убийстве трех детей и одного учителя и трех  военных в течение  восьми дней, в Тулузе и Монтобане.

   В настоящий момент брату Мохаммеда Мера - Абделькадеру предъявлено обвинение за соучастие в убийстве и заговоре с целью подготовки террористических актов.  В отношении него начато расследование, до окончания которого он будет находиться в следственном изоляторе.

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