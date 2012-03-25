Французские фармацевты демонстирурют новинки и решают за кого голосовать (Фото)

В Париже в 27 раз стартовал центральный профильный салон фармацевтики «Фармагора». В течении трех дней с 24 по 26 марта специалисты фармацевтики и косметологии покажут последние новинки.

Среди более чем 300 экспозантов этого года представлены такие известныне фирмы как Pierre Fabre, производящий марки Ducray, Avene, Kloranе, Galenic; Loreal, производитель Vichy и La Roche-Posay; Nuxe, Lierac и другие производители, продающие свои крема и другую косметическую продукцию через сеть аптек.

Организаторами предложено для участников более 70 конференций, около 60 тематичесих развлечений и 10 телевизионных программ, которые будут транслироваться по одноименному телевизионному каналу «Фармагора».

Не прошел незамеченным для фармацевтов и тот факт, что 2012 год - год особенный. Поэтому за месяц до первого тура голосований на президентских выборах организаторы решили в этот раз приглашать каждый из трех дней на телевизионное плато «Фармагоры» по одному из тройки лидеров - кандидатов в президенты страны, для того чтобы фармацевты смогли услышать их видение развития отрасли и решить за кого же в этот раз следует отдать голос.

В воскресенье действующего президента Николя Саркози должен будет представить министр труда, один из лидеров партии «Союз за народное движение» - Ксавье Бертран. Жерар Бапт представит Франсуа Олланда в понедельник. Франсуа Байру единственный представит себя сам, также в понедельник, завершая выступления тройки лидеров (по результатам прошлых голосований).

На отдельных площадках производители расскажут о наиболее интересных новинках, как известных, так и готовящихся к запуску. В презентации первого дня в рамках брифингов для представителей прессы и сеансов для специалистов, авторы новинок познакомили с такими любопытными вещами, как помада для увеличения губ естественным путем уже известного своей эфективностью в области борьбы с морщинами Izobot Oxilift, питательные добавки, способствующие устранению морщин, выработке кологена и др. косметических эффектов от Biosyte, удивительные конфеты, которые не только не разрушают зубы, но, напротив, предотвращают кариес и зубной камень от Хilitol, защитный шампунь с моментальным воздействием для ослабленных по различным причинам волос от Ducray и др.

Позже мы продолжим знакомить с новинками салона этого года.























