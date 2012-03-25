Закрылись избирательные участки на выборах президента Южной Осетии

По состоянию на 20.00 мск воскресенья избирательные участки на выборах президента Южной Осетии закрылись, голосование, проходящее в республике, завершилось, выборы признаны состоявшимися.





В голосовании, по данным ЦИК, приняли участие более 60% граждан, внесенных в списки для голосования.

В выборах приняли участие 4 кандидата - экс-председатель Комитета госбезопасности Леонид Тибилов, уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев и лидер коммунистической партии Станислав Кочиев.