Иран увеличит денежные субсидии населению на 50%

Власти Ирана намерены увеличить ежемесячные денежные субсидии населению более чем на 50%. Такое решение Тегеран принял на фоне роста инфляции и обесценивания валюты страны - риала.

В конце 2010 года власти страны реализовали первый этап монетизации продовольственных и топливных льгот. Это было сделано с целью сократить расходы бюджета, пишет РБК. Деньги (около 60 долларов) будут перечисляться на счета большинства иранцев в виде ежемесячных выплат. Критики президента Махмуда Ахмадинежада считают, что выплаты способствуют росту инфляции.