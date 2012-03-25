В Греции полиция разогнала демонстрантов слезоточивым газом

В Греции полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов в трех городах страны - в Гераклионе, Хании и на острове Крит. Более 200 протестующих попытались помешать проведению студенческих парадов.

Протестующие заявляли, что выступают против жестких мер экономии и сокращения государственных расходов. Полиция применила газ для прекращения беспорядков. После этого было задержано 39 человек, передает РБК. 25 марта Греция отмечает годовщину восстания 1821 г. против турецкого владычества - День независимости.