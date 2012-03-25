США оценили жизни убитых Бейлсом афганцев в Кандагаре в $50 тыс. (ВИДЕО)

Власти Соединённых Штатов накануне выплатили компенсации семьям погибших и пострадавших от действий старшего сержанта ISAF Роберта Бейлса, расстрелявшего мирных жителей в афганской провинции Кандагар.

За каждого убитого Вашингтон выплатил около $50 тыс., в то время как семьи раненых получили по $11 тыс., сообщили афганские СМИ. По словам родственников погибших и пострадавших в инциденте, компенсации они получили 24 марта. Вашингтон пока эту информацию не прокомментировал, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что если вина сержанта Роберта Бейлса в массовых убийствах будет доказана, ему может грозить смертная казнь.

Тем временем, в Афганистане никто не верит, что бойню в Кандагаре устроил один человек. Более того, уже и в США многие выражают сомнение в том, что сержант США Роберт Бэйлс, которому в пятницу предъявлено в США обвинение в убийстве 17 человек, физически сумел бы в двух посёлках расстрелять и сжечь афганцев в их домах за одну ночь. Начальник Генерального штаба вооруженных сил Афганистана генерал Шир Мохаммад Карими заявлял, что в убийствах принимал участие не один Бейлс, а целая группа американских военнослужащих, а само нападение носило характер спланированного и преднамеренного.

Преступление Бэйлса еще больше обострило взаимоотношения США и Афганистана. Но "Талибан" начинает мстить и американцам, и правительству Карзая за расправу над жителями "талибанской" провинции Кандагар.

14 марта на главу минобороны США было совершено покушение в Афганистане.

20 марта уже 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.

24 марта в Кандагаре в результате теракта погибли девять человек, в том числе, один военнослужащий НАТО.