Барак Обама призвал Китай повлиять на политику КНДР

Барак Обама призвал Китай повлиять на политику Северной Кореи в вопросе ядерного оружия. Как отметил президент США, Пекин должен "проводить более последовательную политику в этом направлении".

19 апреля КНДР планирует запустить новый спутник. По мнению Южной Кореи и Штатов, запуск спутника является прикрытием для испытания баллистической ракеты дальнего радиуса действия. "Они (северокорейское правительство) должны понять, что плохое поведение не будет поощряться", - подчеркнул Барак Обама, передает РБК. Напомним, в воскресенье, 25 марта, американский лидер прибыл в Сеул на саммит по ядерной безопасности.