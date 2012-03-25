После убийства Каддафи западные союзники испарились из Ливии

Запад после свержения Муаммара Каддафи бросил Ливию на произвол судьбы. Об этом заявил в воскресенье бывший лидер объединенных сил ливийских повстанцев, экс-премьер страны Махмуд Джибриль в Брюсселе.

"Это фатальная ошибка — бросить Ливию на произвол судьбы. Вместе с падением режима Каддафи рухнуло и государство. Но как только пал режим, все иностранные союзники исчезли из Ливии", - подчеркнул Джибриль на международном форуме, организованном "Германским фондом Маршалла", передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что в настоящее время происходит процесс дробления Ливии на обособленные районы, восточные кланы уже провозгласили автономию от Триполи. Европейские аналитики опасаются возникновения криминальных псевдогосударств.

Напомним, что операция НАТО "Объединенный защитник" началась 31 марта минувшего года. Изначально Альянс рассчитывал завершить миссию за 90 дней, однако противостояние растянулось на семь месяцев. В рамках операции было проведено свыше 26 тысяч вылетов авиации, в том числе, около десяти тысяч ударных вылетов.

Самолеты НАТО уничтожили 5,9 тысячи "военных целей". После физического уничтожения Муаммара Каддафи ливийскими повстанцами "Объединенный защитник" был признан завершившимся, несмотря на то, что к примеру в октябре руководство НАТО обнаружило, что в Ливии бесследно исчезли ракеты "земля-воздух".

В то же время, главы стран, входящих в НАТО, неоднократно заявляли, что физическое уничтожение полковника Муаммара Каддафи не являлось самоцелью операции.