Автобус с пассажирами рухнул в пропасть: 19 погибших, 32 раненых
25 марта 2012, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
В Алжирской Народной Демократической Республике в воскресенье в дорожно-транспортном происшествии погибли не менее 19 человек, ранения получили 32 человека. Трагедия произошла примерно в 250 километрах от столицы - Алжира.
На горной дороге водитель пассажирского автобуса, предположительно, не справился с управлением, и машина рухнула в пропасть, передал "Интерфакс". О причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.
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