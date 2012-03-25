Автобус с пассажирами рухнул в пропасть: 19 погибших, 32 раненых

В Алжирской Народной Демократической Республике в воскресенье в дорожно-транспортном происшествии погибли не менее 19 человек, ранения получили 32 человека. Трагедия произошла примерно в 250 километрах от столицы - Алжира.

На горной дороге водитель пассажирского автобуса, предположительно, не справился с управлением, и машина рухнула в пропасть, передал "Интерфакс". О причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.