В Южной Осетии состоялись повторные выборы президента (ВИДЕО)

В республике Южная Осетия на повторных выборах президента в воскресенье проголосовало большинство избирателей. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии республики Белла Плиева.

"По данным на 16:00 по Москве на выборах уже проголосовали 50,1 процента избирателей. Таким образом, выборы признаны состоявшимися", — рассказала она.Она также отметила высокую активность избирателей на проходящих в республике повторных выборах президента.

"Явка значительно превосходит аналогичный показатель ноябрьских выборов. Это говорит о высоком уровне гражданской сознательности наших граждан", — подчеркнула Белла Плиева, передает Интерфакс.

"АН" писали, что югоосетинские пограничники в связи с президентскими выборами на сутки закрыли границу с Грузией в целях обеспечения безопасности и недопущения дестабилизации обстановки в республике.

На пост главы государства претендуют четыре кандидата: экс-председатель Комитета госбезопасности Леонид Тибилов, уполномоченный по правам человека при президенте республики Давид Санакоев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в РФ Дмитрий Медоев и лидер Коммунистической партии Станислав Кочиев.

Избранным будет считаться получивший более половины голосов избирателей.

Напомним, состоявшиеся 27 ноябре 2011 года выборы президента республики закончились безрезультатно. В тот день прошел второй тур, в котором югоосетинский министр образования Алла Джиоева, по данным ее штаба, набрала большее количество голосов на выборах, чем все остальные кандидаты. Тем временем, 29 ноября Верховный суд республики признал результаты второго тура президентских выборов недействительными из-за нарушений. А парламент РЮО 29 ноября на экстренном заседании единогласно при наличии кворума проголосовали за назначение даты повторных выборов президента Южной Осетии на 25 марта.

Однако, на следующий день, 30 ноября Джиоева провозгласила себя избранным президентом республики. 30 же ноября Генпрокуратура Южной Осетии обвинила её в подготовке цветной революции и пообещала принять меры.

На 10 февраля была запланирована инаугурация Джиоевой на пост президента, ею же самой назначенная. Но за день до этого оппозиционный политик попала в реанимацию с гипертоническим кризом после того, как ее попытались доставить на допрос в генпрокуратуру. Сторонники Джиоевой утверждали, что в действительности она пострадала от удара прикладом по голове. 14 февраля Генпрокуратура Южной Осетии приостановила следственные мероприятия в отношении политика по настоянию врачей.