Барак Обама&Ли Мён Бак: плохое поведение Пхеньяна не будет вознаграждено

Готовящийся запуск спутника в Северной Корее нарушает резолюции ООН и договоренности между Вашингтоном и Пхеньяном. Такова единая позиция по этому вопросу Соединенных Штатов и республики Корея, озвученная в воскресенье.

"Союзники призывают Север отказаться от плана запуска (спутника) и жестко ответят на любые провокации Севера", — заявил президент Южной Кореи Ли Мён Бак в воскресенье в Сеуле на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Бараком Обамой.

"План запуска Севером ракеты является прямым нарушением собственных обязательств Пхеньяна, он усилит изоляцию Севера и подорвет перспективу дальнейших переговоров", — отметил, в свою очередь, Барак Обама, сообщил ИТАР-ТАСС.

При этом он подчеркнул, что "плохое поведение Пхеньяна не будет вознаграждено и что ситуация в КНДР после смены лидера не стабилизировалась".

"Ан" писали, что в воскресенье сразу после прилета на авиабазу ВВС США в Осане Барак Обама посетил разделяющую две Кореи демилитаризованную зону. В Сеуле это расценили как жест, подчеркивающий обязательства Вашингтона по защите Южной Кореи, особенно в тот момент, когда Пхеньян намеревается запустить спутник с помощью ракеты большой дальности.

Напомним, 17 марта власти КНДР заявили, что готовы пригласить международных наблюдателей и журналистов на запуск в космос ракеты со спутником на борту, который будет осуществлен в середине апреля.

В этот же день министр обороны Японии Наоки Танака заявил, что японские Силы самообороны могут сбить ракету Северной Кореи с искусственным спутником Земли.