Обама следил за войсками КНДР через бронированное стекло

Барак Обама посетил демилитаризованную зону между Южной Кореей и КНДР. Визит президента США состоялся в воскресенье, 25 марта. В течение 10 минут Обама наблюдал через бинокль за передвижением северокорейских солдат.

В это время Обама находился за бронированным стеклом. Американский лидер произнес небольшую речь в военном лагере, который находится рядом с зоной. Также Обама побывал на наблюдательном посту южнокорейских войск в 100 м от демаркационной линии, пишет Associated Press. Барак Обама прибыл в Сеул на саммит по ядерной безопасности.