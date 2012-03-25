В Минске усилены меры безопасности в связи с шествием оппозиции

Санкционированные шествие и митинг белорусской оппозиции по случаю неофициального Дня воли начинаются в Минске при усиленных мерах безопасности. К месту сбора уже пришли около 100 человек.



На месте сбора участников акции, возле здания президиума национальной академии наук, много милиции. Площадка, где собираются люди, обнесена ограждением. Проходящих внутрь досматривают. На этот раз шествие и митинг санкционированы Мингорисполкомом. Организаторы акции рассказали, что сбор участников акции пройдет у здания академии наук на центральном проспекте столицы - Независимости, а затем пройдут шествием к площади Бангалор, где состоится концерт.

День Воли приурочен к основанию Белорусской народной республики. БНР была провозглашена в ночь на 25 марта 1918 года в условиях германской оккупации и просуществовала лишь несколько месяцев - в января 1919 года в стране была восстановлена советская власть. В этот день оппозиционеры традиционно проводят несанкционированные властями акции, которые в предыдущие годы нередко сопровождались столкновениями со стражами правопорядка.



Самая многочисленная акция в День воли прошла шесть лет назад. В ней приняли участие несколько тысяч граждан, сообщает РИА Новости. Она закончилась силовым разгоном и задержаниями многих участников акции. Среди задержанных был экс-кандидат в президенты на предыдущих президентских выборах Александр Козулин, который позже был осужден на пять лет за организацию беспорядков.



