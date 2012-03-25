Пентагон: в гибели 25 пограничников Пакистана виновны карты, а не США

Соединённые Штаты не будут привлекать к ответственности своих военнослужащих за совершенную в ноябре минувшего года атаку на пакистанский блок-пост, в результате которого погибли 25 пограничников.

Об этом сообщил представитель Пентагона, подчеркнув, что роковой стала ошибка в картах, а не чьи-то действия.

По данным американского военного ведомства, инцидент произошел в районе Моманд. Силы НАТО получили информацию об обстреле своих подразделений со стороны Пакистана и были вынуждены применить ответную силу "в целях самозащиты".

Военнослужащие США сделали запрос властям Пакистана, и, получив подтверждение отсутствия в данном районе местных военных, нанесли авиаудар. По данным следствия, имевшиеся в распоряжении американцев карты имели "погрешность" в 14 километров, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что в ночь на 26 ноября 2011 года несколько боевых вертолетов НАТО вторглись в воздушное пространство Пакистана с территории Афганистана и нанесли удар по блокпосту в племенной области Мохманд на северо-западе страны. Погибли, по данным Пакистана, 28 военных, в том числе два офицера, еще 14 военнослужащих получили ранения.

США выразили сожаления по поводу гибели пограничников. Несмотря на это власти Пакистана закрыли северный маршрут доставки грузов для войск НАТО в Афганистане - через Хайберский проход и пограничный пост Торхам. Исламабад заявил о намерении полностью пересмотреть все отношения с Вашингтоном и потребовал от США в 15-дневный срок освободить базу Шамси. Пакистан также намерен пересмотреть все дипломатические, военные и разведывательные договоры с США и с НАТО.