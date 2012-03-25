В Чехии начали разливать зеленое пасхальное пиво

Пивоварня Starobrněnský pivovar, расположенная в городе Брно, к католической Пасхе, которая в этом году будет отмечаться 8 апреля, сварит 6 тысяч гекталитров особого зеленого сорта пива.



В продажу зеленый напиток поступит в Зеленый четверг (5 апреля). Зелёный Четверг берет свое название с давних времен, когда чешские священники в этот день надевали одежду зелёного цвета, а жители употребляли в пищу овощи только зелёного цвета.



Самым важным компонентом напитка является травяной экстракт, который и передает пиву неповторимый цвет и аромат. Тайный рецепт зеленого пива знаком лишь нескольким избранным хранителям секрета. Зеленый 13-градусный напиток к весеннему празднику эта пивоварня изготавливает седьмой год подряд. Пасхальное пиво можно будет отведать в почти 3 тысячах ресторанов по всей Чехии.



