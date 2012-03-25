Маоисты выпустили из плена одного из двух итальянских туристов в Индии

Боевики запрещённой Компартии Индии - маоисты освободили одного из двух граждан Италии, захваченных около двух недель назад на востоке Индии. Освобождён Клаудио Коланджело. Паоло Босуско все ещё находится в плену.

Что послужило причиной освобождения, не сообщается. По информации местных СМИ, боевики утверждают, что взяли итальянцев в заложники в знак протеста против того, что иностранцы во время путешествий по восточному индийскому штату Орисса относятся к представителям местных племен, "как к животным". Маоистов возмутило то, что итальянские туристы якобы фотографировали индийских женщин на берегу реки в районе Кандхмал.

Левые мятежники потребовали от властей запретить въезд туристов в районы, где преобладает племенное население, и прекратить антитеррористические операции. Последнее из этих требований власти выполнили незамедлительно.

Для переговоров с боевиками правительство Ориссы назначило трех чиновников.

С января по ноябрь 2011 года маоисты совершили в Индии 1,4 тысячи вооруженных вылазок и убили более 500 человек. Больше всего от бандитов пострадал центральный штат Чхаттисгарх, где они убили 182 человека.

Похищение итальянцев стало первым случаем нападения на иностранцев. Как заявил на этой неделе в парламенте премьер-министр Индии Манмохан Сингх, это преступление служит напоминанием о том, что левый экстремизм создает самую серьезную внутреннюю угрозу безопасности страны.

В лесах штата Орисса, по сведениям индийских властей, действуют около 20 тысяч активистов "маоистского движения марксистско-ленинского толка".